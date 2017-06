Wawrinka zonder setverlies naar kwartfinale

Stan Wawrinka rekende in drie sets af met Gaël Monfils in de 1/8ste finale van Roland Garros. De Zwitser verloor nog geen set in Parijs.

Wawrinka, winnaar van het tornooi in 2015, haalde het met 7-5, 7-6 (9/7), 6-2. Samen met Rafael Nadal, Dominic Thiem en Marin Cilic verloor hij nog geen set.





Die laatste is zijn volgende tegenstander. Tegen Kevin Anderson was Cilic al klaar na anderhalve set toen de Zuid-Afrikaan moest opgeven met een kuitblessure bij een 6-3, 3-0 stand.





Nog in de kwartfinale neemt het nummer één van de wereld, Andy Murray, het op tegen de Japanner Kei Nishikori. In de halve finale neemt de winnaar daarvan het op tegen de winnaar van Wawrinka/Cilic.