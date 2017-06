Bacsinszky wipt Venus Williams

De Zwitserse Timea Bacsinszky heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van Roland Garros. Ze schakelde Venus Williams uit. Ook voor titelverdedigster Garbine Muguruza is het tornooi afgelopen.

De 27-jarige Bacsinszky schakelde de negen jaar oudere Venus Williams in drie sets uit: 5-7, 6-2 en 6-1 na 2 uur en 12 minuten. Veterane Williams, het tiende reekshoofd, kegelde Elise Mertens in de derde ronde uit het toernooi. Bacsinszky speelt bij de laatste acht tegen het dertiende reekshoofd Kristina Mladenovic. De Française was eerder op de dag met 6-1, 3-6 en 6-3 te sterk voor titelverdedigster Garbine Muguruza.



Ook tiener Jelena Ostapenko gaat door. De 19-jarige Letse versloeg in de achtste finales de veertien jaar oudere Samantha Stosur in drie sets. Na 1 uur en 58 minuten gaf het scorebord de 2-6, 6-2 en 6-4 setstanden aan. De Australische Stosur, in 2010 verliezend finaliste in Parijs (tegen Francesca Schiavone), had in de tweede ronde nog Kirsten Flipkens uitgeschakeld.



In de kwartfinales botst Ostapenko op de als elfde geplaatste Deense Caroline Wozniacki (WTA 12).