Ook Bosnië is geen partij voor Yellow Tigers

De Yellow Tigers (FIVB-16) hebben zaterdag in Kortrijk ook hun vierde wedstrijd in hun kwalificatietoernooi voor het wereldkampioenschap vrouwenvolleybal probleemloos gewonnen. Bosnië-Herzegovina moest met 3-0 voor de bijl. De Bosniërs speelden wel hun beste wedstrijd van de week en dwongen de Tigers tot een stevig extraatje in de tweede set. Daarin redden de Belgen vier setballen. De setstanden waren 25-19, 30-28 en 25-16.

Eerder deze week wonnen de Belgen met 3-0 van Letland (FIVB-66), 3-0 van Spanje (FIVB-33) en 3-1 van Wit-Rusland (FIVB-44). Zondag geven ze Italië (FIVB-8) om groepswinst partij. De groepswinnaar plaatst zich voor het WK 2018 in Tokio, de tweede krijgt van 22 tot 27 augustus nog een laatste kans. In barragematchen tegen de tweedes uit de andere Europese poules wordt dan om de laatste twee tickets gestreden.



Tegen Bosnië startte België met Charlotte Leys, Freya Aelbrecht, Jasmien Biebauw, Britt Herbots, Laura Heyrman, Kaja Grobelna en libero Valerie Courtois. Ilka Van de Vyver, Céline Van Gestel, Elise Van Sas en Jodie Gilliams kwamen in.



Aelbrecht had na de match vooral lof voor haar ploeggenote Leys. "Zij kreeg alle ballen in verdediging en deed dat uitstekend. Het was verder geen gemakkelijke wedstrijd, waarin hun blok en hun opslagen het ons vooral in de tweede set moeilijk maakten. In verdediging kregen we het ook even lastig, maar gelukkig bezitten we een basisniveau, waar we nooit onder gaan. We maakten het onszelf ook weer lastig, dat zal tegen Italië niet mogen."



Ook Heyrman was niet helemaal opgetogen over de match. "De Bosniërs pakten wel uit met een andere manier van spelen en met een andere opstelling. Dit aanvallend systeem hebben ze in dit toernooi nog nooit gespeeld, waardoor we ook enkele keren onderuit gingen in receptie. Zeker in verdediging moeten we zondag een tandje bijsteken, want de Italianen beschikken over een heel sterke organisatie. We zullen die match goed moeten voorbereiden en dan zal de steun van het publiek ook welkom zijn."



"De Italianen spelen wel een stabiel systeem, maar ach, wij haalden toch ook een vier op vier. En dus wordt het zondag een geweldige finale", ziet Grobelna het rooskleurig in.