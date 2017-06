Yellow Tigers stellen tweede plaats (al) veilig

Met een 3-1 zege tegen Wit-Rusland (FIVB-44) hebben de Yellow Tigers (FIVB-16) vrijdag hun tweede plaats veilig gesteld op het WK-kwalificatietornooi in Kortrijk.

De setstanden waren 25-23, 23-25, 25-17 en 25-17. Woensdag wonnen de Belgen al met 3-0 van Letland (FIVB-66) en donderdag gaven ze tegen Spanje (FIVB-33) evenmin een set prijs. Zaterdag krijgen ze Bosnië-Herzegovina (FIVB-79) voorgeschoteld en zondag volgt dan de wedstrijd om groepswinst tegen Italië (FIVB-8). De groepswinnaar plaatst zich voor het WK 2018 in Tokio, de tweede krijgt van 22 tot 27 augustus nog een laatste kans. In barragematchen tegen de tweedes uit de andere Europese poules wordt dan om de laatste twee tickets gestreden.



Tegen Wit-Rusland trad België met Jasmien Biebauw, Britt Herbots, Laura Heyrman, Charlotte Leys, Freya Aelbrecht, Lise Van Hecke en libero Valerie Courtois aan. Céline Van Gestel en Ilka Van de Vyver kwamen in. "We wisten dat het tegen Wit-Rusland geen makkie worden zou. Maar dat we een set verloren, lag eerder aan storende foutjes bij ons, waardoor we de controle over de wedstrijd weggaven", reageerde uitblinkster Van Hecke. "Zaterdag moeten we tegen Bosnië normaal met 3-0 winnen, maar willen we zondag ook van Italië winnen, dan zullen we nog een tandje moeten bijsteken. Ons niveau mag nog een trapje hoger. We hebben de laatste vijf jaar trouwens nog maar één keer gewonnen van de Italianen."



Van de Vyver was bijzonder tevreden met haar invalbeurt. "Zelfs al speelde ik nog niet op mijn beste niveau, toch denk ik in mijn opdracht geslaagd te zijn. Ik was ook al blij dat ik mocht spelen, want ik ben pas een weekje hersteld van mijn enkelblessure. Ik hoop op mijn volle waarde aan de World Grand Prix te kunnen starten, want deze voorbereiding was voor mij iets te kort. Maar ik denk dat nu de sfeer wel in de ploeg zit."



Als enige West-Vlaamse in de ploeg, was Charlotte Leys na de match druk omringd door supporters uit de streek. "Wij wisten dat het een moeilijke match zou zijn, maar uiteindelijk zijn we tevreden met de winst. We onthouden alleen de positieve dingen. En we hopen dat alle supporters zondag stevig achter ons zullen staan in de clash tegen Italië."