Red Dragons pakken puntje tegen Canada

De Belgische volleybalmannen hebben vrijdag in het Servische Novi Sad een nipte 3-2 nederlaag geleden tegen Canada in hun eerste wedstrijd van de World League.

De setstanden waren 25-22, 19-25, 26-24, 23-25 en 15-13. Op papier had Canada de makkelijkste opdracht van de drie moeten worden in het openingsweekend van de World League. Maar Canada is er wel al sinds 1999 bij en behaalde in 2013 nog een knappe vijfde plaats. Ze bekleden de achtste plaats op de FIVB-wereldranking, België staat tien plaatsen lager geparkeerd.



Zaterdag nemen de Belgen het op tegen Servië (FIVB-10), dat de World League vorig jaar won, zondag staan ze tegenover de Amerikanen (FIVB-2). Tegen Canada startte België met Matthias Valkiers, Sam Deroo, Pieter Verhees, Bram Van den Dries, Tomas Rousseaux, Simon Van de Voorde en libero Jelle Ribbens. François Lecat, Kevin Klinkenberg, Stijn D'Hulst en Arno Van de Velde kwamen in.