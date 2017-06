Zwangere Mariën krijgt Orde van Verdienste en Beckers opnieuw voorzitter BOIC

Hanna Mariën (35) heeft vrijdag tijdens de academische zitting op de algemene vergadering van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) in Brussel de Orde van Verdienste in ontvangst genomen.

De voormalige atlete, die bekendmaakte dat ze zwanger is, kreeg de trofee uit handen van BOIC-voorzitter Pierre-Olivier Beckers.



Met deze jaarlijkse trofee wil het BOIC een persoon huldigen die bijzondere verdiensten heeft in het domein van de sport en die een uitzonderlijke bijdrage heeft geleverd aan de olympische beweging in ons land. "Ik ben zeer vereerd de titel te ontvangen", zei Mariën. "Het is een eer voor te komen in een lijst met zo'n grote namen. Ik ben ook geëmotioneerd, maar misschien ligt dat aan mijn zwangerschap", lachte ze.



Eddy Merckx (2013), Patrick Sercu en Gaston Roelants (2014), Robert Van de Walle (2015) en Ingrid Berghmans (2016) kregen de onderscheiding eerder. Mariën is de eerste Belgische atlete die deelnam aan zowel de Zomer- als Winterspelen. In 2008 pakte ze de zilveren medaille met de Belgische 4x100m-aflossingsploeg op de Spelen in Peking. Omdat één van de loopsters van winnaar Rusland positief testte op doping bij een hertest in 2016 kregen de Belgen tijdens de Memorial Van Damme van vorig jaar alsnog de gouden plak. In 2012 stapte Mariën over naar de bobsleesport. Samen met stuurvrouw Elfje Willemsen behaalde de remster de zesde plaats op de Winterspelen van 2014 in Sotchi. In mei 2014 hield Mariën het voor bekeken bij de Belgian Bullets. Eind 2014 werd ze voorzitster van de Belgische bobslee- en skeletonfederatie.



BECKERS



Baron Pierre-Olivier Beckers mag zich opmaken voor een vierde (en laatste) mandaat als voorzitter van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC). Alle 102 uitgebrachte stemmen gingen vrijdag op de algemene vergadering in het Belfius Congress Center in Brussel naar de 57-jarige Beckers. Hij stelde zich als enige kandidaat voor de functie.

Het aantal mandaten als voorzitter is beperkt tot vier. Sinds 2004 staat Beckers aan het hoofd van het Nationaal Olympisch Comité dat de olympische beweging en haar waarden in België vertegenwoordigt. In 2012 trad hij toe tot het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Beckers is de tiende voorzitter van het hoogste sportinstituut in ons land sinds de oprichting van het Belgisch Olympisch Comité op 18 februari 1906, in december 1978 omgedoopt tot het interfederale BOIC. Zijn voorgangers waren baron Edouard de Laveleye (1906-1923), graaf Henri de Baillet-Latour (1923-1942), prins Albert de Ligne (1942-1945), Rodolphe William Seeldrayers (1945-1955), Victor Boin (1955-1965), Raoul Mollet (1965-1989), Jacques Rogge (1989-1992), Adrien Van den Eede (1992-1998) en François Narmon (1998-2004).