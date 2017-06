Red Lions overklassen Duitsland op drielandentoernooi

De Belgische hockeymannen hebben in Moers met 2-5 gewonnen tegen gastland Duitsland op een drielandentoernooi waaraan ook India deelneemt.

Tom Boon (2x), Antoine Kina, S├ębastien Dockier en Amaury Keusters stonden aan het kanon voor de Red Lions, die het zonder de internationals van Dragons moeten zien te rooien. De Belgische landskampioen komt komend weekend voor eigen publiek in Brasschaat in actie in de Final Four van de Euro Hockey League (EHL).



De troepen van Shane McLeod bereiden zich in Duitsland voor op de halve finales van de World League (in juli in Johannesburg) en het Europees kampioenschap (in augustus in Londen).





De Red Lions nemen het vrijdag (18u00) op tegen India. Zondag (12u00) kijken ze Duitsland opnieuw in de ogen, maandag (15u) sluiten de Belgen af tegen India.