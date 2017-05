Flipkens strandt opnieuw in de tweede ronde

Kirsten Flipkens (WTA 87) is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de derde ronde van Roland Garros. Ze verloor op het gravel in Parijs met 6-2 en 7-6 (8/6) van de Australische Samantha Stosur (WTA 22). De wedstrijd duurde 1 uur en 32 minuten.

Flipkens (31) en Stosur (33) speelden woensdag op court 3 voor de vierde keer tegen elkaar, voor het eerst op gravel. Stosur leidt nu met 3-1.



Kirsten Flipkens stond dit jaar voor de negende keer op de hoofdtabel van Roland Garros en nog nooit haalde ze er de derde ronde. Stosur is de verliezend finaliste van 2010 in Parijs (tegen Francesca Schiavone) en haalde er de halve finales in 2009, 2012 en 2016. In 2011 won ze de US Open.



Stosur, het 23e reekshoofd, speelt voor een plaats in de achtste finales tegen de Amerikaanse qualifier Bethanie Mattek-Sands (WTA 117) of de Tsjechische Petra Kvitova (WTA 16).



Later woensdag speelt ook Elise Mertens (WTA 60) haar wedstrijd van de tweede ronde tegen de Nederlandse qualifier Richel Hogenkamp (WTA 105).



Bij de mannen komt tiende reekshoofd David Goffin (ATP 12) in actie tegen de Oekraïense qualifier Sergiy Stakhovsky (ATP 123).