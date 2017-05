Murray in vier sets verder, Tsonga op rand van uitschakeling

Andy Murray (ATP-1) heeft zich dinsdag geplaatst voor de tweede ronde van Roland-Garros. De Britse nummer één van de wereld moest tegen de Rus Andrey Kuznetsov (ATP-73) wel een set prijsgeven.

Hij won zijn openingswedstrijd in Parijs uiteindelijk toch in vier sets (6-4, 4-6, 6-2, 6-0). De 30-jarige Murray kent een wisselvallig seizoen nadat hij vorig jaar het seizoen afsloot als 's werelds nummer een. Hij geraakte tijdens zijn vier voorbereidingstornooien op Roland-Garros niet verder dan een halve finale in Barcelona.



Murray won de eerste set met 6-4, maar moest de tweede verrassend aan de 26-jarige Kuznetsov laten. In de twee volgende sets schakelde Murray een versnelling hoger en trok hij die makkelijk met 6-2 en 6-0 naar zich toe. De wedstrijd duurde 2 uur en 32 minuten. In de volgende ronde speelt Murray tegen de Slovaak Martin Klizan (ATP-50).



TSONGA



Twaalfde reekshoofd Jo-Wilfred Tsonga kwam 0-2 achter in sets tegen de Argentijn Renzo Olivio: 5-7 en 4-6. In de derde set kon de thuisspeler zich maar nipt staande houden door de tie-break met 8-6 te winnen tegen het nummer 91 op de ATP-ranglijst. Wegens de invallende duisternis werd de partij uiteindelijk gestaakt bij 4-5 voor Olivio in de 4de set en Tsonga aan de opslag.