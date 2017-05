Nicolas Colsaerts grijpt net naast ticket voor US Open

Nicolas Colsaerts heeft zich net niet kunnen plaatsen voor de 117e editie van het US Open golftoernooi, de tweede major van het seizoen. In het Engelse Walton Heath, waar de Sectional Qualifyer plaatsvond, telde hij één slag te veel.

Colsaerts zette, daags na zijn knappe derde plaats op het PGA Championship, op de Old Course een eerste ronde neer van van 69 slagen, drie onder par na vier birdies en een eagle, waartegen hij een dubbele bogey en een bogey moest incasseren. Op New Course noteerde hij 67 slagen, vijf onder par, na zeven birdies en twee bogeys. Met zijn totaalscore van 136 slagen, acht onder par, werd hij 19e en telde hij één slag te veel om zich te plaatsen voor het US Open. Ook Thomas Detry redde het niet. Na ronden in 69 en 70 slagen strandde hij op de 48e plaats.