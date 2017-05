Colsaerts wint 60 plaatsen op wereldranglijst golf

Nicolas Colsaerts stijgt 60 posities op de nieuwe wereldranking in het golf. De Brusselaar, die nummer 108 wordt, dankt dit aan zijn knappe derde plaats op het BMW PGA Championship in het Engelse Virginia Water. Thomas Pieters, die er veertiende werd, behoudt zijn 24ste stek op de ranking.

Thomas Detry, die het voorbije weekend niet aan slag was, staat op de 213de plaats In de top 10 blijft de Amerikaan Dustin Johnson met ruime voorsprong nummer één voor de Noord-Ier Rory McIlroy en de Australiër Jason Day. Er zijn twee nieuwkomers in de top 10. De Zweed Alexander Noren, die zich de beste toonde op het BMW PGA Championship, klimt van 13 naar 8 en de Spanjaard Jon Rahm wipt van 12 naar 9.