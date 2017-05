Oostende naar finale

Oostende heeft zich als eerst geplaatst voor de finale van de play-offs in de Euromillions League. Het klopte Charleroi met 74-56 en staat zo 3-0 voor.

Bij de rust had Oostende de wedstrijd al in een beslissende plooi gelegd: 41-22. De manschappen van Dario Gjergja maakten het verschil in het tweede kwart (16-14, 25-8, 16-15, 17-19). Uitblinker was Khalid Boukichou. De Belgian Lion werkte aan bijna honderd procent af en kwam zo aan 22 punten (10/11 2pts, 2/2 vrijworpen). Daarnaast nam hij ook nog eens 8 rebounds voor zijn rekening.



Woensdag had Oostende de eerste wedstrijd met 80-70 gewonnen, op verplaatsing in Charleroi werd het vrijdag 74-58.



In de finale treft Oostende Antwerp of Brussels. De nummers twee en drie van de reguliere competitie staan na twee duels 1-1 gelijk. Hun derde wedstrijd spelen ze maandag in Antwerpen, de vierde donderdag in Brussel.



Oostende kan voor de zesde keer op rij kampioen worden. Met 17 titels is de club al recordhouder. In februari mocht Oostende al voor de achttiende keer, de vijfde keer op rij, de Beker van België in de prijzenkast zetten.