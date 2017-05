Elise Mertens zakt een plaats op WTA-ranking

Elise Mertens moet op de nieuwe wereldranglijst een plaats inleveren. De 21-jarige Limburgse blijft als 's werelds nummer 60 wel Belgiës hoogst geplaatste tennisster.

Mertens neemt het op Roland Garros, dat vandaag/zondag begint, op tegen de Australische Daria Gavrilova. Die bereikte deze week de finale op het tornooi van Straatsburg en stijgt een positie naar nummer 25. Haar landgenote Samantha Stosur, die de titel pakte in Straatsburg, wipt van 24 naar 22.



Yanina Wickmayer en Kirsten Flipkens, de twee andere Belgen in de top honderd, gaan allebei twee banken vooruit. 'Wicky' staat 69ste, 'Flipper' 87ste. Alison Van Uytvanck, de vierde Belgische vrouw op de hoofdtabel in Parijs, zakt een plaatsje en is 113ste. Ze staat net achter Maryna Zanevska (112de, -1).



In de top tien zijn er vlak voor de start van het tweede grandslam van het seizoen geen verschuivingen. De Duitse Angelique Kerber leidt voor de Amerikaanse Serena Williams en de Tsjechische Karolina Pliskova. De Roemeense Simona Halep en de Spaanse Garbine Muguruza, de titelverdedigster in Parijs, maken de top vijf vol.



De Nederlandse Kiki Bertens, die voor het tweede jaar op rij het tornooi in Nürnberg won, wint een plaats en staat achttiende.