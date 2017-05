Van Uytvanck bereikt de hoofdtabel op Roland Garros

Alison Van Uytvanck (WTA 112) heeft zich vrijdag geplaatst voor de hoofdtabel van Roland Garros, het tweede grandslamtornooi van het seizoen.

Van Uytvanck versloeg in de derde en laatste kwalificatieronde de Tsjechische Lucie Hradecka (WTA 149) in twee sets. Het werd 6-4 en 6-3 voor het negende reekshoofd.



Op de hoofdtabel neemt ze het in de eerste ronde op tegen Japanse Naomi Osaka (WTA 54). Het wordt het eerste duel tussen de 23-jarige Grimbergse en de vier jaar jongere Japanse.



In 2015 verraste Van Uytvanck door op het gravel in Parijs de kwartfinales te bereiken. Vorig jaar was ze er door blessureleed niet bij aan de Porte d'Auteuil. Wie haar eerste tegenstander wordt, is nog afwachten.



Drie Belgische vrouwen hoefden deze week geen kwalificaties af te werken. Elise Mertens (WTA 59) opent haar tornooi tegen de Australische Daria Gavrilova (WTA 25). Yanina Wickmayer (WTA 71) komt de baan op tegen de Russin Daria Kasatkina (WTA 27). Kirsten Flipkens (WTA 89) gaat de strijd aan met de Luxemburgse Mandy Minella (WTA 69).