Wickmayer stoot door in Nürnberg

Yanina Wickmayer (WTA 71) heeft zich maandag geplaatst voor de tweede ronde van het WTA-tornooi in Nürnberg.

Op het Duitse gravel versloeg de 27-jarige Wickmayer in de openingsronde de één jaar oudere Zwitserse qualifier Amra Sadikovic (WTA 216) in drie sets: 7-6 (17/15), 6-7 (4/7) en 6-2 na 2 uur en 32 minuten.



In de tweede ronde botst Wickmayer op ofwel de Canadese Eugenie Bouchard (WTA 56) ofwel de Kazachse Yulia Putintseva (WTA 28), het tweede reekshoofd.



Kirsten Flipkens (WTA 89) haalde het zondag in de eerste ronde met 6-2, 4-6 en 6-3 van de Kroatische Ajla Tomljanovic (WTA 309). In de tweede ronde ontmoet Flipkens de Amerikaanse Alison Riske (WTA 36), het vijfde reekshoofd. Riske schakelde Elise Mertens (WTA 59) maandag uit met 6-4, 4-6 en 6-3.