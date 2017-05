Fenerbahçe wint EuroLeague basketbal

Fenerbahçe heeft zondag als eerste Turkse club de EuroLeague basketbal voor mannenteams gewonnen. In de finale van de Final Four in Istanboel was het met 80-64 te sterk voor het Griekse Olympiakos.

Bij Fenerbahçe waren de Serviërs Bogdan Bogdanovic en Nikola Kalinic het best bij schot. Zij lukten elk 17 punten. Bij Olympiakos ontbrak de geblesseerde Belgian Lion Matt Lojeski. Eerder op de avond veroverde titelverdediger CSKA Moskou de derde plaats door Real Madrid met 94-70 te verslaan.