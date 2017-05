Brussels en Charleroi stoten door naar halve finales

Brussels en Charleroi hebben zondag hun derde en beslissende duel in de kwartfinales van de play-offs in de Euromillions Basketball League gewonnen. Brussels schakelde Limburg United uit na een 95-83 thuiszege. Charleroi won verrassend op het parket van Okapi Aalstar met 63-79.

Brussels leed in de eerste wedstrijd een zeldzame thuisnederlaag tegen de Limburgers, maar maakte zijn uitschuiver in Hasselt goed en dwong zo een belle af. Daarin maakten de Brusselaars hun thuisreputatie opnieuw waar. Domien Loubry nam met 28 punten, 6 assists en 5 rebounds het voortouw.



Ook Chris Dowe (18 punten, 7 rebounds en 8 assists) had een groot aandeel in de overwinning. In de halve finales, die volgens een best-of-five worden gespeeld, neemt Brussels het op tegen Antwerp. De Giants, die Bergen uitschakelden, hebben het thuisvoordeel. Donderdagavond trekken de Brusselaars voor de eerste confrontatie naar de Lotto Arena. Voor Brian Lynch, die volgend jaar naar Charleroi trekt, was het zijn laatste wedstrijd als coach van Limburg United.



Nadat Charleroi de wedstrijd in Aalst verloren had met 78-68, nam het in de eigen Spiroudôme revanche (86-54). In de derde en beslissende partij bepaalde Charleroi onder impuls van Loic Schwartz (19 punten, 8 rebounds) het tempo. Aalstar spreidde een gebrek aan efficiëntie tentoon en slaagde er niet in het tij te keren. Spirou neemt het in zijn halve finale op tegen titelverdediger BC Oostende. Woensdagavond staat de eerste wedstrijd op het programma aan de kust. Oostende had in zijn kwartfinale weinig moeite met Willebroek.