Dragons pakt tiende landstitel

Dragons heeft zondag zijn tiende en derde opeenvolgende landstitel in het hockeykampioenschap voor mannenteams veroverd. Het team uit Brasschaat versloeg in Heverlee Herakles met 4-1, nadat het zaterdag al in de heenwedstrijd van de Belgian Hockey Finals met 5-1 aan het langste eind had getrokken.

RACING PAKT DERDE PLEK



Racing Brussel verzekerde zich zondag van de derde plaats. Het in de tweede wedstrijd om plaats drie Waterloo Ducks met 4-1 en had ook zaterdag al een 6-3 overwinning op de WatDucks geboekt. Dankzij de (dubbele) zege pakt Racing het derde Belgische ticket voor de Euro Hockey League (EHL).



Racing kwam zondag nooit in gevaar en leidde bij rust met 3-0 dankzij treffers van Simon Gougnard (18.), de onvermijdelijke Tom Boon (25., PC) en Cédric Charlier (29.). Na rust lukte Boon (45.) zijn tweede van de middag, Blair Hilton (66.) redde de eer.).



DRIE OP EEN RIJ VOOR DRAGONS



Herakles wist dat het voor een erg zware opdracht stond om zijn kampioenenviering van 1998 te herhalen. De titelverdediger liet bovendien in de 10e minuut de netten al trillen. Alexander Hendrickx scoorde op strafcorner. Tot aan de rust veranderde er niets aan de score.

In de tweede periode bezorgden Henri Raes (44., 69.) en Arthur Van Doren (56.) de club uit Brasschaat opnieuw een ruime voorsprong. Xavier Reckinger (65.) kon nog milderen voor Herakles. Dragons verzekerde zich eerder van de landstitel in 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2010, 2011, 2015 en 2016. Binnen twee weken komen de troepen van Jean Willems nog voor eigen publiek in actie in de Final Four van de Euro Hockey League (EHL).