Spectaculaire Moto GP met massale valpartij en gekke slotronde (+VIDEO)

De Spanjaard Maverick Vinales (Yamaha) heeft zondag op het circuit van Le Mans de Grote Prijs van Frankrijk gewonnen, dat is de vijfde manche in het wereldkampioenschap MotoGP. De 22-jarige Vinales, die vanop de polepositie startte, is ook de nieuwe leider in de WK-stand.

De Fransman Johann Zarco (Yamaha Tech3) kwam als tweede over de streep, meteen zijn eerste podium in de koningsklasse. De Spanjaard Dani Pedrosa (Honda) stond mee op het podium.



De Italiaan Valentino Rossi (Yamaha) ging de slotronde in als leider, maar werd in extremis nog voorbijgesneld door Vinales. De negenvoudige wereldkampioen wilde zijn foutje rechtzetten, maar gleed onderuit. "Vale" moet daardoor de koppositie in de WK-stand afstaan en is nog steeds op zoek naar zijn eerste overwinning van het seizoen. Eerder in de race kwam ook de Spanjaard Marc Marquez (Honda) ten val.



In de WK-stand is Vinales (85 punten) de nieuwe leider voor zijn landgenoot Pedrosa (68 ptn). Rossi (62 ptn) zakt naar de derde plaats. De eerstvolgende Grote Prijs wordt op 4 juni in het Italiaanse Mugello gereden.