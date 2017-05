Golden State op één zege van NBA-finale

De Golden State Warriors hebben zaterdag ook hun derde wedstrijd in de finale van de Western Conference in de play-offs van de NBA gewonnen. Ze haalden het met 108-120 op het veld van de San Antonio Spurs en kwamen in de serie (best-of-seven) op een 3-0 voorsprong. Stephen Curry en ploegmaats hebben nog één zege nodig om de grote NBA-finale te bereiken.

Golden State, nog ongeslagen in elf play-off wedstrijden, kon zaterdag op een ijzersterke Kevin Durant rekenen. Hij maakte 33 punten en pakte 10 rebounds, ploegmaat Curry voegde daar 21 punten aan toe. Bij de Spurs, die zonder de geblesseerden Kahwi Leonard en Tony Parker aantraden, lukte veteraan Manu Ginobili 21 punten. De vierde en mogelijk al beslissende partij wordt maandag in San Antonio gespeeld.



In de finale van de Eastern Conference staat titelverdediger Cleveland er het best voor, de Cavaliers leiden met 2-0 tegen de Boston Celtics. Duel drie is voor zondag in Cleveland, de Cavaliers zijn met tien zeges nog ongeslagen in deze play-offs.