Buemi wint in Parijs, D'Ambrosio geeft op

Sébastien Buemi heeft de zesde manche van het FIA Formule E-kampioenschap gewonnen. De Zwitser, die zijn vijfde zege van dit jaar pakte, verstevigt zo zijn leiderspositie in het wereldkampioenschap met elektrische wagens. Onze landgenoot Jérôme D'Ambrosio gaf opnieuw op.

Buemi, die op de pole vertrok en de leiding niet meer afstond, ging aan de meet de Argentijn José Maria Lopez (DS Virgin Racing) en de Duitser Nick Heidfeld (Mahindra) vooraf. Het was een geanimeerde wedstrijd met tal van accidenten. Lucas di Grassi, tweede in de WK-tussenstand, raakte een muur en moest de race verlaten. Ook onze landgenoot Jérôme D'Ambrosio moest net als vorige week halverwege de strijd staken.



De voorsprong van Buemi op di Grassi bedraagt nu al 43 punten. Op 10 en 11 juni staan in Berlijn de volgende manches op de agenda.