Dragons domineren Herakles in heenmatch

KHC Dragons heeft een stevige optie genomen op een nieuwe titel. The Reds uit Brasschaat klopten seizoensrevelatie Herakles met 5-1 in de heenwedstrijd van de Belgian Hockey Finals.

RACING NEEMT OPTIE OP DERDE PLEK



Racing Club de Bruxelles won de heenmatch om plaats 3 in het Belgisch hockeykampioenschap bij de mannen. Het versloeg Waterloo Ducks met 6-3 (rust: 4-0). Zondagmorgen (10u30) spelen beide ploegen opnieuw tegen elkaar in Leuven.



De winnaar van de dubbele confrontatie verdient het derde Belgische ticket voor de Euro Hockey League (EHL).

DOMINANT DRAGONS

De titelverdediger kwam in de twaalfde minuut op voorsprong. Jeffrey Thys knalde een strafcorner binnen. Twee minuten later verdubbelde Florent Van Aubel de score. Het tweede kwart verliep evenwichtiger, toch kon Heracles niet tegenprikken. Na de rust stoomde Dragons dankzij treffers van Henri Raes, Felix Denayer en Van Aubel door naar 5-0. Amaury Keusters milderde op het einde van de wedstrijd nog voor Herakles.

VROUWEN MAKEN HET RAZENDSPANNEND

In de finale van de play-offs in het hockey bij de vrouwen is de eerste wedstrijd op een gelijkspel geƫindigd. Titelverdediger Braxgata uit Boom speelde 1-1 gelijk tegen Gent. Zondag staat de terugwedstrijd op het programma.



Gent kwam net voor de rust als eerste op voorsprong via de Zuid-Afrikaanse Dirkie Chamberlain (30.) Na de rust kwam Braxgata via Silke Steenackers (43.) op gelijke hoogte na strafcorner. De finale is voor zondag om 13u, opnieuw in Heverlee. Braxgata won de landstitel vorig jaar, Gent was in 2006 en 2009 het sterkst.