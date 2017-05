Mertens, Wickmayer en Flipkens verdedigen de Belgische kleuren

Met Elise Mertens (WTA 56), Yanina Wickmayer (WTA 73) en Kirsten Flipkens (WTA 89) zijn volgende week drie Belgische vrouwen aan de slag op het WTA-tornooi in het Duitse Nürnberg.

Elise Mertens speelt in de eerste ronde tegen de Amerikaanse Alison Riske (WTA 36). Het wordt hun eerste onderlinge duel. Bij winst wacht een ontmoeting met Kirsten Flipkens of de Kroatische Ajla Tomljanovic (WTA 304). Flipkens versloeg Tomljanovic al drie keer, waaronder eerder dit jaar op hardcourt in Acapulco.



Yanina Wickmayer is in de openingsronde gekoppeld aan een qualifier. Neemt ze die eerste horde, dan botst Wickmayer in de achtste finales op de Canadese Eugenie Bouchard (WTA 52) of de Kazachse Yulia Putintseva (WTA 29).