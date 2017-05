Oostende en Antwerp plaatsen zich voor halve finales

Oostende en Antwerp hebben zich vrijdagavond geplaatst voor de halve finales van de play-offs in de Euromillions Basketball League. Brussels dwong op het veld van Limburg United een beslissende derde wedstrijd af en ook Charleroi hing in zijn kwartfinale (best-of-three) tegen Okapi Aalstar de bordjes in evenwicht.

Oostende won op het parket van Willebroek probleemloos met 53-72 dankzij een collectief sterke prestatie. Liefst vier spelers lieten dubbele scores optekenen, Dusan "De Generaal" Djordjevic blonk uit met acht punten en acht assists. De topschutter zat bij de Kangoeroes, Anthony Chada scoorde twintig punten. De titelverdediger had ook de eerste wedstrijd voor eigen publiek gewonnen met 73-62 gewonnen, waardoor een derde wedstrijd overbodig is.



De Giants namen in de Antwerpse Lotto Arena met 73-61 vlot de maat van Bergen, maar moesten in Henegouwen knokken om een belle te vermijden. Na een gelijkopgaand eerste kwart (18-19), sloeg de thuisploeg in het tweede bedrijf een kloof: 43-31 aan de rust. Antwerp had niet meteen een antwoord klaar, Bergen liep in het derde kwart nog verder weg. Na een indrukwekkende remonte keerden de Giants alsnog het tij. Jason Clarke (17 ptn, 5 rebounds en 4 assists) zette opnieuw een knalprestatie neer. De Amerikaanse guard was dit seizoen al goed voor 766 punten, dat is een nieuw clubrecord. Ook Gavin Ware deed met 18 punten een flinke duit in het zakje. Voor Bergen waren Garlon Green (17 ptn) en JJ Mann (15) de absolute uitblinkers.



Nadat Charleroi de wedstrijd in Aalst verloren had met 78-68, nam het in de eigen Spiroudôme revanche. Spirou legde Okapi Aalstar onder impuls van DJ Richardson (31 ptn, 5 rebounds) met 86-54 over de knie. De belle wordt zondag (15u) afgewerkt in Aalst.



Brussels ten slotte maakte zijn zeldzame uitschuiver op eigen parket goed tegen Limburg United. Woensdagavond leden de Brusselaars nog maar hun derde thuisnederlaag van het seizoen, waardoor hun kansen op de halve finale een serieuze knauw kregen. In Hasselt bracht Brussels de bordjes in evenwicht. Limburg United ging met 80-93 onderuit en staat zondag (15u) voor een lastige beslissende partij in de hoofdstad.