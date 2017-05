Wie kroont zich dit weekend tot hockeykampioen?

De Belgian Hockey Finals 2017 beloven een fantastisch weekend vol tophockey te worden. KHC Leuven is helemaal klaar om de nieuwe landskampioen te kronen, maar zijn de finalisten dat ook?

Bij de mannen strijden Dragons en Herakles dit weekend om de titel. Herakles, de seizoensrevelatie, speelde in de halve finales tegen Racing terwijl Dragons het opnam tegen Waterloo Ducks. Het team uit Lier kan dit jaar voor de tweede keer in de clubgeschiedenis een Belgische titel pakken.

De huidige Belgische kampioen, Dragons, gaat dit weekend op zoek naar de 10e landstitel. In 2000 speelden beide teams ook al eens tegen elkaar in de finale van de play-offs. Toen waren het de mannen uit Brasschaat die zich tot Belgisch kampioen kroonden. De onderlinge confrontaties dit seizoen tussen beide teams eindigden telkens in het voordeel van Dragons. De Brasschatenaren wonnen met 1-4 op het veld van Herakles. Op eigen veld ging het iets minder vlot maar zetten ze toch nog een 2-1 eindscore neer. Doet de landskampioen van dit jaar het opnieuw in Leuven of neemt Herakles revanche?

Bij de vrouwen gaat de strijd om de titel tussen Gantoise en Braxgata. De Gentse vrouwen schakelden Antwerp uit in de halve finales terwijl Braxgata de dames uit Waterloo Ducks elimineerde. Ook deze finale belooft een spannend duel te worden. Beide teams wonnen één wedstrijd van de twee onderlinge confrontaties dit seizoen. Huidig landskampioen Braxgata ging met de 1-2 overwinning lopen op het veld van Gent, maar ook omgekeerd won Gantoise met 1-3 op het veld in Boom.

De teams zijn aan elkaar gewaagd en gaan allebei op zoek naar hun tweede landstitel. Kan Braxgata voor het tweede jaar op rij zegevieren of neemt Gantoise na 11 jaar opnieuw de titel mee naar huis? Je komt het zondagmiddag te weten! Na de titelontknoping volgt er een spetterende afterparty onder leiding van DJ Laurent Wéry op de site in Leuven.