Oud-wereldkampioen Nicky Hayden in 'uiterst zorgwekkende toestand'

Nicky Hayden, voormalig wereldkampioen in de MotoGP, bevindt zich in een uiterst zorgwekkende toestand. Dat heeft het ziekenhuis in het Italiaanse Cesena, waar de 35-jarige Amerikaan momenteel verzorgd wordt, donderdag in een communiqué bekendgemaakt.

Hayden raakte woensdag zwaargewond toen hij tijdens een fietstocht met vrienden aangereden werd door een auto in de buurt van Rimini. De motorcouereur liep bij het ongeval zware schade aan de hersenen op en ligt nog steeds op intensieve. Haydens team Honda maakte intussen bekend dat zijn verloofde, moeder en broer overgevlogen zijn naar Italië om hem bij te staan.

Hayden kroonde zich in 2006 tot wereldkampioen in de MotoGP en rijdt momenteel voor Team Honda in het wereldkampioenschap superbike. De 'Kentucky Kid' kwam zondag nog in actie op het circuit van Imola, het beruchte circuit waar Formule 1-piloten Ayrton Senna en Roland Ratzenberger om het leven kwamen bij de Grote Prijs van San Marino in 1994.