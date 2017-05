Sharapova mag niet meedoen aan Roland Garros

Maria Sharapova krijgt geen wildcard voor Roland Garros. Niet voor de hoofdtabel, maar ook niet voor de kwalificaties. Dat heeft Bernard Giudicelli, de voorzitter van de Franse Tennisfederatie, bekendgemaakt.

"Ik kan haar vandaag niet de gevraagde wildcard toekennen", zei Giudicelli. "Er bestaan wildcards voor een terugkeer uit blessure, maar er zijn er geen voor een rentree na een dopingsanctie. Ik vind het jammer voor Maria en voor haar fans. Zij zullen mogelijk erg ontgoocheld zijn. Maar het is mijn verantwoordelijkheid, mijn missie om de hoge standaarden van het spel te beschermen, zonder enige twijfel over het resultaat."

De 30-jarige Sharapova, sinds kort opnieuw aan de slag na een 15 maanden durende dopingschorsing, was afhankelijk van een uitnodiging om op het Parijse gravel aan te treden. Haar positie op de WTA-ranking - nummer 211 - voldeed immers niet om deel te nemen aan (de kwalificaties van) Roland Garros.

"Wat de beslissing ook is, er zullen veel vragen zijn over het al dan niet toekennen van die wildcard", liet tornooidirecteur Guy Forget dinsdagnamiddag al optekenen bij BBC Sport. "Als je erover praat met de spelers, dan blijkt het erg controversieel. Sommigen zeggen dat ze de wildcard niet zou mogen krijgen, anderen zeggen dat ze haar straf heeft uitgezeten."

Voor het derde grandslamtornooi van het seizoen, Wimbledon, verzekerde Sharapova zich maandag van deelname aan minstens de kwalificaties. Door haar 6-4, 6-2 zege tegen de Amerikaanse Christina McHale (WTA 58) in de openingsronde van het WTA-tornooi in Rome komt ze volgende week immers opnieuw de top-200 van de WTA-ranking binnen.

Als Sharapova de halve finales van het graveltornooi in de Italiaanse hoofdstad bereikt, zal ze meteen genoeg op de wereldranglijst stijgen om op de hoofdtabel van Wimbledon te komen. Sharapova speelt in Rome haar derde tornooi sinds ze een dopingschorsing van 15 maanden uitzat.

Op de Australian Open van 2016 werd de voormalige nummer 1 van de wereld betrapt op het gebruik van het verboden middel meldonium. Bij haar comeback bereikte ze eind april in Stuttgart de halve finales, in Madrid ging ze er vorige week in de tweede ronde uit.

Sharapova won Roland Garros in 2012 en 2014 en Wimbledon in 2004. Met ook nog de US Open van 2006 en de Australian Open van 2008 heeft ze de vier grandslamtoenooien op haar palmares.