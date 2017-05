Celtics hebben ticket voor finale Eastern Conference beet

De Boston Celtics hebben zich geplaatst voor de finale van de Eastern Conference in de play-offs van de NBA. Ze haalden het in het zevende en beslissende duel in de halve finales met 115-105 van de Washington Wizards en winnen de serie met 4-3. In de finale in de Eastern Conference wacht vanaf woensdag titelverdediger Cleveland.

Isaiah Thomas en de Canadees Kelly Olynyk namen de Celtics op sleeptouw met respectievelijk 29 en 26 punten. De 38 punten van Washington-speler Bradley Beal bleken onvoldoende om de Wizards over de streep te trekken. Het eerste finaleduel tegen de Cavaliers wordt woensdag in Cleveland gespeeld, de finale in de Western Conference gaat tussen de Golden State Warriors en de San Antonio Spurs. De Warriors leiden met 1-0.