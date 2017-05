Vandoorne ontgoocheld over 19e plaats in kwalificaties

Stoffel Vandoorne start zondag op de negentiende en voorlaatste plaats van op de startgrid in de Grote Prijs van Spanje.

Net als tijdens de vier vorige WK-manches werd hij uitgeschakeld in het eerste kwalificatiedeel (Q1). Vandoorne reageerde ontgoocheld achteraf. "Ik weet echt niet wat er vandaag gebeurd is. Gisteren was ik op mijn gemak en had ik vertrouwen in de wagen. Ik was blij met mijn prestatie. Alles zat goed en ik dacht dat ik vandaag wat beter kon doen dan de afgelopen weken."



"Het is jammer dat ik dat goede gevoel niet heb kunnen doortrekken naar de kwalificaties, ik had echt gevoel dat ik in Q2 kon geraken. We hebben wat 'performance' verloren in vergelijking met gisteren. Momenteel kan ik het echt moeilijk verklaren."



Tijdens de vrije trainingen vrijdag reed Vandoorne nog de dertiende tijd. "Vandaag was het veel ingewikkelder en ik weet niet goed waarom. We moeten de racegegevens eens analyseren en kijken wat er gebeurd is. Het belangrijkste is dat ik blijf werken voor de rest van het weekend. Ik heb niet echt een doel voor morgen, ik zou gewoon eens graag een wedstrijd racen zonder problemen."



Vandoornes ploegmaat Fernando Alonso start morgen vanaf plaats zeven. "Dat toont aan dat het de goede richting uitgaat met de wagen. Iedereen doet zijn uiterste best om alles zo goed mogelijk in orde te brengen, laat ons hopen dat de verbeteringen zichtbaar worden in de komende GP's."