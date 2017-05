Gantoise naar Belgian Hockey Finals

Gantoise heeft zich als eerste geplaatst voor de Belgian Hockey Finals. De Gentse dames hadden genoeg aan een gelijkspel tegen Antwerp in de terugwedstrijd van de halve finale.

De thuisploeg begon met een licht voordeel aan de terugmatch. Door vorige week in de slotminuten nog een goal op strafcorner te slikken slaagden de meisjes van Sofie Gierts er niet in de uitreputatie van Gantoise aan diggelen te spelen. De Gentenaars boekten een 1-2 zege in Antwerpen.





Na 17 minuten zat de thuisploeg helemaal op rozen toen De Naeyer op strafcorner de score opende. Van Regemortel maakte, ook al op strafcorner, al snel gelijk maar verder kwamen de bezoekers niet.





In de finale is Braxgata of Waterloo Ducks de tegenstander. Zij staan zondag tegenover elkaar.