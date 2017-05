Hamilton snelt naar poleposition, gemengde gevoelens voor Vandoorne

De Brit Lewis Hamilton (Mercedes) vertrekt vanuit polepositie in de Grote Prijs van Spanje, de vijfde manche in het WK Formule 1.

De drievoudige wereldkampioen reed zaterdag op het Circuit van Catalonië nabij Barcelona de snelste tijd in de kwalificaties. Met 1:19.149 bleef hij de Duitse WK-leider Sebastian Vettel (Ferrari), tweede op 51 duizendsten, nipt voor. Vettel start zondagnamiddag (14 uur) naast Hamilton op de eerste rij. Voor de 32-jarige Hamilton is het de 64e pole uit zijn carrière, de derde dit seizoen (na Australië en China).

Op de tweede rij van de startgrid staan de bolides van de Finnen Valtteri Bottas (Mercedes) en Kimi Räikkönen (Ferrari). Achter hen volgen de Red Bulls van de Nederlander Max Verstappen (vijfde) en de Australiër Daniel Ricciardo (zesde).

Stoffel Vandoorne reed in zijn McLaren de negentiende en op een na traagste tijd in de kwalificaties en werd zaterdag net als tijdens de vier vorige WK-manches uitgeschakeld in het eerste kwalificatiedeel (Q1). Na de eerste vrije sessies was de Belg nog optimistisch, maar nu leek het vertrouwen in de auto opnieuw weg. Al was er wel beter nieuws voor zijn constructeur.

Vandoornes Spaanse ploegmaat Fernando Alonso haalde voor het eerst dit seizoen Q3 met de beste tien en was uiteindelijk goed voor de zevende tijd. De tweevoudige wereldkampioen mag zondagnamiddag vanop de vierde rij starten.