Nadal moet drie uur zwoegen in zijn eerste match in Madrid

Na een zware driesetter heeft Rafael Nadal zich in Madrid voor de achtste finales geplaatst. Hij had drie uur nodig om voorbij de Italiaan Fabio Fognini te geraken.

Als zowel Nadal (ATP 5) als David Goffin (ATP 10) hun achtste finale winnen, komen ze tegen mekaar uit. Nadal won het Masters 1000-tornooi in Madrid al vier keer.

Woensdag had hij het in zijn eerste partij tegen Fabio Fognini (ATP 29) echter niet makkelijk. Hij haalde na een tiebreak nog nipt de eerste set binnen, maar in de tweede set was Fognini de betere met 6-3. In de derde en beslissende set kon Nadal zich herpakken en haalde hij na drie uur en met 6-4 de zege binnen.

In de eerste ronde was de Spaanse topfavoriet vri, en ook zijn aantreden in de tweede ronde werd met een dag uitgesteld zodat hij zijn oorontsteking kon laten genezen. In de achtste finales moet Nadal het opnemen tegen de Australiƫr Nick Kyrgios (ATP 20). In onderlinge duels staat het 1-1 gelijk. De winnaar van die partij neemt het op tegen David Goffin (ATP 10) of Milos Raonic (ATP 6).