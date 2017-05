Ook Golden State Warriors ongeslagen naar halve finales NBA

Titelfavoriet Golden State Warriors heeft zich geplaatst voor de finale van de Western Conference in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie (NBA).

In de vierde wedstrijd van de tweede ronde in de play-offs gingen ze met 95-121 winnen op bezoek bij Utah Jazz, waardoor ze in de best-of-seven op een onoverbrugbare 4-0 voorsprong kwamen. Stephen Curry was met dertig punten de uitblinker bij de bezoekers, Draymond Green tekende voor een triple-double (zeventien punten, tien rebounds, elf assists).



In de eerste ronde klopten de Warriors ook al de Portland Trail Blazers met 4-0, waardoor ze ongeslagen naar de halve finales van de NBA mogen. Daarin nemen ze het op tegen de winnaar van het duel tussen Houston Rockets en San Antonio Spurs, waarin het momenteel 2-2 staat.



De Warriors verloren vorig seizoen de NBA-finale tegen Cleveland Cavaliers. Die formatie van superster LeBron James is in de play-offs ook nog steeds ongeslagen en bereikte zondag al de eindstrijd van de Eastern Conference.