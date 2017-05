Ook mevrouw Poulain staat haar mannetje

Op 1 mei vieren we de 'Dag van de Arbeid', maar ten huize Poulain werd er hard gewerkt. Zowel door Benoît Poulain als vrouwlief Dorothée.

Benoît Poulain speelde tegen Zulte Waregem een puike wedstrijd in het hart van de verdediging van Club Brugge. Solide én soms beenhard, twee eigenschappen waar ook vrouwlief Dorothée over beschikt. De echtgenote van de centrale verdediger kampte tijdens het Brugse boksgala haar eerste wedstrijd.



Dorothée won de drie ronden tegen Stephanie Destryker op punten. "Twee weken geleden haakte mijn eerste tegenstandster af, waardoor ik plots 2 kg moest verliezen om gelijk te staan met de nieuwe bokster. Mijn avond kan niet meer stuk. Benoît raakte er op tijd, ik won en hij won", aldus Dorothée in Het Laatste Nieuws.