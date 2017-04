Finalisten bij de vrouwen gekend

Op de laatste speeldag in de Women's Hockey League stond het vierde ticket voor de play-offs nog op het spel. Watducks haalde het op het nippertje.

Waterloo Ducks haalde het makkelijk van Brugge. Het werd 5-1 met onder andere twee doelpunten van Verhelst op strafcorner. Toch was het Welligton dat tot de laatste minuut de vierde plaats in handen had. Maar toen scoorde Versavel de winning goal voor Braxgata en knikkerde zo ook Wellington uit de play-offs.



Braxgata was eerder al zeker van de eerste plaats. Gent eindigt de competitie als tweede na een zege bij Leuven met 1-3. Antwerp verpletterde Pingouin met 7-0 en sluit de competitie als derde af.