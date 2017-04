Antwerp neemt afstand van Brussels

Antwerp heeft zondag de topper van de 33e speeldag in de hoogste nationale basketbalafdeling tegen Brussels gewonnen met 73-54 (rust: 33-30). In de stand verstevigen de Giants hun tweede plaats, op ruime afstand van leider Oostende. De Brusselaars laten na zich op gelijk hoogte van Antwerp te hijsen.

De bezoekers hielden in de eerste helft gelijke tred, maar Antwerp maakte het verschil in de tweede helft (15-15, 18-15, 22-11, 18-13). Mike Smith (17 punten) was bij de thuisploeg het best bij schot. De Amerikaan plukte ook 10 rebounds. Kevin Punter (14 punten), Jason Clarke (13 ptn, 7 rbnds, 7 assists), Ryan Anderson (12 ptn, 10 rbnds) en Gavin Ware (11 ptn, 12 rbnds) deden ook een flinke duit in het zakje. Bij Brussels bleek Aleksander Lichodzijewski met 20 punten, waarvan 15 vanachter de driepuntlijn, niet te stuiten.



Zaterdag boekte Oostende na een sterk derde en vierde kwart een 63-79 overwinning op het parket van Okapi Aalstar. Vrijdag al hield Charleroi voor eigen publiek de Leuven Bears af (89-83). Voor de Spirou is het na een kwakkelseizoen de tweede overwinning op rij. Bergen verzilverde zijn bloedvorm op bezoek bij rode lantaarn Luik (76-83). Dankzij de vijfde opeenvolgende zege maken de Henegouwers alsnog aanspraak op een gunstige notering in het klassement. Limburg United won ten slotte met 83-67 van Willebroek.



Drie speeldagen voor de start van de play-offs is het ongemeen spannend in de middenmoot van het klassement. Titelverdediger Oostende voert de stand met 61 punten soeverein aan. Daarachter strijden Antwerp (54), Brussels (52), Limburg United (50), Aalstar (50), Willebroek (50), Bergen (49) en Charleroi (49) voor een zo gunstig mogelijke plaats. Zij willen vooral de achtste plaats, met in de kwartfinales een duel tegen Oostende, ontlopen. Leuven (42) en Luik (38) maakten al een kruis over de play-offs.



Op de 34e speeldag staat het prestigieuze duel Oostende-Charleroi op het programma. Antwerp kan zich mits een thuiszege tegen Limburg verzekeren van de tweede plaats. Ook Leuven-Brussels, Willebroek-Luik en Bergen-Aalst staan op het menu.