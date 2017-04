Van Acker wint wereldbekerproef in 'haar' Hyères

Evi Van Acker heeft zondag een gouden plak veroverd op de Wereldbekermanche zeilen in het Franse Hyères. In de Laser Radial-klasse werd Van Acker vierde in de medalrace, ruim voldoende om de Finse Tuula Tenkanen af te houden in de eindstand. De winst in de medalrace was voor een andere landgenote, Emma Plasschaert, die zo in de eindrangschikking opschuift van de tiende naar de negende stek.

Van Acker (67 punten) krijgt op het eindpodium het gezelschap van de Finse Tuula Tenkanen (87) en de Française Mathilde de Kerangat (93). Plasschaert had als negende 123 punten. Van Acker maakte in de vorige Wereldbekermanche, in Miami (24-31 januari), haar comeback na de ontgoochelende vierde stek op de Spelen in Rio.



In Miami pakte ze zilver, na de Griekse Vasileia Karachaliou. Voor Van Acker is het al de vierde zege op een rij in de Wereldbeker van Hyères. Ook in 2014, 2015 en 2016 trok ze aan het langste eind in Zuid-Frankrijk. De volgende Wereldbekermanche vindt plaats in het Britse Weymouth, van 8 tot 14 juni.