Neuville nadert tot op elf seconden van leider Evans

Elfyn Evans (Ford Fiesta) heeft zaterdag aan het einde van dag twee zijn eerste plaats behouden in de rally van Argentinie, de vijfde van in totaal dertien wedstrijden die meetellen voor het WK rally 2017. Thierry Neuville (Hyundai), die nadert tot op elf seconden, blijft de Brit op de hielen zitten.

De Est Ott Tänak (Ford Fiesta) vervolledigt het podium op 27 seconden, voor zijn ploegmaat en viervuldig wereldkampioen Sébastien Ogier op vijftig seconden.



"De strijd belooft morgen (zondag) erg spannend te worden", schreef Neuville na afloop op Twitter. "We zullen moeten afwachten hoe de omstandigheden zijn en dan zullen we bekijken hoe we het aanpakken."