Ferrari doet iets wat het sinds 2008 niet meer kon

De Duitser Sebastian Vettel (Ferrari) vertrekt zondagnamiddag vanuit polepositie in de Grote Prijs van Rusland, de vierde manche van het WK Formule 1.

De viervoudige wereldkampioen en huidig WK-leider zette zaterdag de snelste tijd neer in de kwalificatiesessie op het circuit van Sochi. Met 1:33.194 bleef hij zijn Finse teamgenoot Kimi Räikkönen voor, tweede op 59 duizendsten. Voor Vettel is het de eerste pole van het seizoen, de 47ste uit zijn carrière. Het is van de GP van Frankrijk in 2008 geleden dat Ferrari nog de eerste twee plaatsen op de startgrid mocht innemen.

Op de tweede rij starten de Mercedes-bolides van de Fin Valtteri Bottas en de Brit Lewis Hamilton. De Australiër Daniel Ricciardo (Red Bull) en de Braziliaan Felipe Massa (Williams) staan op de derde rij, de Nederlander Max Verstappen (Red Bull) moest tevreden zijn met de zevende kwalificatietijd.

Stoffel Vandoorne (McLaren) werd als 17de uitgeschakeld in het eerste deel van de kwalificatiesessie. Door een gridstraf van 15 plaatsen na het wisselen van motoronderdelen start de West-Vlaming zondag vanaf de twintigste en laatste plaats. Fernando Alonso, de Spaanse teamgenoot van Vandoorne, reed de 15de kwalificatietijd en haalde in tegenstelling tot Vandoorne wel Q2.