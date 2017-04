Elise Mertens schakelt titelverdedigster Buyukakcay uit

Elise Mertens (WTA 65) heeft zich vrijdag geplaatst voor de halve finales van het WTA-tornooi in Istanboel.

De 21-jarige Mertens, zesde reekshoofd in Istanboel, haalde het in de kwartfinales in drie sets van de zes jaar oudere thuisspeelster Cagla Buyukakcay (WTA 181): 6-4, 4-6 en 6-2 na 2 uur en 35 minuten. Het was de eerste ontmoeting tussen beide speelsters op het WTA-circuit. Buyukakcay stak vorig jaar haar eerste en tot nog toe enige WTA-tornooizege op zak in Istanboel. Deze week kegelde ze in de eerste ronde Maryna Zanevska (WTA 116) uit het tornooi.



Bij de laatste vier treft Mertens de Roemeense Irina-Camelia Begu (WTA 33). De Limburgse leidt met 1-0 in de onderlinge confrontaties. Eerder dit jaar trok Mertens in het kader van de Fed Cup-ontmoeting met Roemenië met 3-6, 7-5 en 7-5 aan het langste eind.



Later op de dag treedt Mertens ook nog aan in het dubbelspel. Samen met de Amerikaanse Nicole Melichar komt ze in de halve finales in actie tegen de Hongaarse Timea Babos en - opnieuw - Buyukakcay.