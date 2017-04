Washington en Boston zetten stap richting halve finales

Washington Wizards en Boston Celtics zijn nog maar één zege meer verwijderd van een plaats in de halve finales in het oosten.

Washington haalde het woensdag in de eerste ronde van de play-offs in eigen huis met 103-99 van Atlanta, dat daarmee op de rand van de uitschakeling staat. Bij de thuisploeg was John Wall de uitblinker met twintig punten, veertien assists en zes rebounds. In de best-of-sevenserie leidt Washington Wizards nu met 3-2. De zesde wedstrijd tussen de twee teams is vrijdag in Atlanta.



Boston was dan weer met 108-97 te sterk voor Chicago Bulls. Voor de Celtics lukte Isaiah Thomas 24 punten. In de stand is het 3-2 voor Boston, de zesde en mogelijk beslissende wedstrijd wordt vrijdag in Chicago gespeeld.