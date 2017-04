Goffin opnieuw in top-10, Williams opnieuw nummer 1

David Goffin heeft dankzij zijn knappe prestaties op het ATP-tornooi van Monte Carlo drie plaatsen winst geboekt op de ATP-ranking en staat opnieuw tiende op de ranglijst. Bij de vrouwen is Serena Williams opnieuw nummer 1.

Goffin schopte het afgelopen weekend na mooie overwinningen tegen onder andere Dominic Thiem en Novak Djokovic tot in de halve finales van het prestigieuze graveltornooi en moest daar buigen voor de latere tornooiwinnaar Rafael Nadal. Hij sprokkelde zo 270 punten en wipt op de maandag gepubliceerde ranking over Jo-Wilfried Tsonga, Grigor Dimitrov en Tomas Berdych.

Deze week gaat Goffin in Barcelona op zoek naar ATP-punten. Hij is er als vijfde reekshoofd vrij in de eerste ronde en mag een ronde later de baan op tegen de Japanse qualifier Taro Daniel (ATP 114) of de Georgiër Nikoloz Basilashvili (ATP 61).

De Belgische nummer 2 Steve Darcis, die het ATP-tornooi van Boedapest speelt, moet twee plaatsen inleveren op de ATP-ranking en is nu 53ste. Met Ruben Bemelmans (133ste, +1), Arthur De Greef (134ste, +1), Kimmer Coppejans (171ste, +3) en Joris De Loore (198ste, +2) staan er nog vier landgenoten in de top-200.

Helemaal bovenaan verandert er weinig, Andy Murray blijft op 1 en wordt gevolgd door Novak Djokovic, Stan Wawrinka en Roger Federer. Rafael Nadal gaat dankzij zijn eindwinst in Monte Carlo - zijn tiende al daar - twee treden vooruit en is nu vijfde.

SERENA (EVEN) OP 1

Serena Williams mag zich opnieuw de nummer 1 van het vrouwentennis noemen. De Amerikaanse doet op de nieuwe WTA-ranking haasje-over met de Duitse Angelique Kerber, maar zal sowieso niet lang helemaal bovenaan staan. De 35-jarige Williams maakte vorige week immers bekend dat ze zwanger is en dit jaar niet meer in actie komt.

Kerber won vorig jaar rond deze tijd het WTA-toernooi van Stuttgart, maar aangezien dat evenement een week is verplaatst, raakte de Duitse veel punten kwijt. Het verschil tussen beide speelsters bedraagt nu amper 85 punten, voorts zijn er geen positiewijzigingen in de top-10.

Elise Mertens blijft de hoogst geklasseerde landgenote en wipt op de ranking van 66 naar 65. Samen met het Belgische Fed Cup-team gooide ze afgelopen weekend nog hoge ogen in de ontmoeting met Rusland in de barrages voor promotie naar Wereldgroep I. Mertens won haar enkelwedstrijden tegen Anastasia Pavlyuchenkova (WTA 16) en Elena Vesnina (WTA 14) en zette in het dubbelspel van zondagavond samen met An-Sophie Mestach de kroon op het werk. België verliet Moskou met een 2-3 stuntzege en staat bij de beste acht landen ter wereld.

Na Mertens volgen Yanina Wickmayer (72ste, +1) en Kirsten Flipkens (93ste). Zij waren er niet bij in Rusland. Maryna Zanevska is 116de (-2), Alison Van Uytvanck 130ste (+2) en Mestach 219de (-1).