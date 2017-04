Dubbelspel beslist over het lot van de Belgen in de Fed Cup

België en Rusland staan zondag na afloop van de vier enkelspelen 2-2 gelijk in de barrages om promotie naar Wereldgroep I in de Fed Cup tennis.

In het vierde en tevens laatste enkelspel in de hoofdstad Moskou ging Maryna Zanevska (WTA 114) in drie sets onderuit tegen Daria Kasatkina (WTA 29): 5-7, 6-1 en 6-0 na 1 uur en 57 minuten.



De vervangster van de geblesseerde Alison Van Uytvanck (WTA 132) won de eerste set knap met 5-7, waardoor België op één set van Wereldgroep I kwam. Wat volgde was echter een totale inzinking van Zanevska, die in de daaropvolgende twee sets slechts één game kon winnen en de sets met 6-1 en 6-0 naar haar Russische tegenstandster zag gaan.



Zondag staat in de Small Sports Arena 'Luzhniki' in Moskou (gravel, indoor) enkel nog het afsluitende dubbelspel op het programma. België heeft de zege nodig om de promotie af te dwingen. De selectie van Dominique Monami kwalificeerde zich voor de barrages door twee maanden geleden in de eerste ronde van Wereldgroep II met 1-3 te winnen in Roemenië. Het is van 2012 geleden dat de Belgische Fed Cup-ploeg deel uitmaakte van Wereldgroep I, waarin de acht beste landen van de wereld zijn verzameld.



Elise Mertens en An-Sophie Mestach spelen zondagavond in de Russische hoofdstad Moskou het beslissende dubbelspel tegen Elena Vesnina, de nummer vijf van de wereld, en Daria Kasatkina