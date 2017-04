Mertens zet België op voorsprong tegen Rusland

Elise Mertens heeft België zondag in de Fed Cup op 1-2 gezet tegen Rusland. Mertens won in drie sets tegen Elena Vesnina, het nummer 15 van de wereld. De sets eindigden op 4-6, 6-1 en 1-6.

Mertens ging in set één door op haar elan van zaterdag, toen ze het vlot in twee sets haalde van Anastasia Pavlyuchenkova, de nummer zestien van de wereld in het vrouwentennis. Vesnina doet met de vijftiende stek op de wereldranglijst nog één plaats beter, maar dat maakte geen indruk op Mertens, die met 6-4 aan het langste eind trok. De dertigjarige Vesnina kan echter terugvallen op heel wat ervaring en draaide in de tweede set de rollen helemaal om. Mertens kon geen vuist meer maken en zag de set met 1-6 naar de Russin gaan. In de beslissende derde set liet Mertens op haar eigen opslag nog twee matchballen liggen, om het vervolgens op de opslag van Vesnina toch af te maken: 6-2 en underdog België tegen de verwachtingen 1-2 voor in Moskou.



Elise Mertens (WTA 66) bracht België zaterdag 1-1 langszij dankzij winst in twee sets tegen Anastasia Pavlyuchenkova (WTA 16): 6-4 en 6-0 na amper 59 minuten. Mertens stond toen nochtans onder druk, want eerder op zaterdag had Alison Van Uytvanck (WTA 132) de openingswedstrijd in twee sets (6-3 en 6-4) verloren van Elena Vesnina (WTA 15).



Zondag staan in de Small Sports Arena 'Luzhniki' in Moskou (gravel, indoor) nog één enkelontmoeting en het afsluitende dubbelspel op het programma. België heeft nog één zege nodig om de promotie af te dwingen. De selectie van Dominique Monami kwalificeerde zich voor de barrages door twee maanden geleden in de eerste ronde van Wereldgroep II met 1-3 te winnen in Roemenië. Het is van 2012 geleden dat de Belgische Fed Cup-ploeg deel uitmaakte van Wereldgroep I, waarin de acht beste landen van de wereld zijn verzameld.



België leidt met 3-1 in de onderlinge confrontaties met Rusland. Het laatste duel dateert van 2006, toen het België van Kim Clijsters en Justine Henin met 3-2 aan het langste eind trok.



De Belgische kapitein Dominique Monami kan niet rekenen op Yanina Wickmayer (WTA 73) en Kirsten Flipkens (WTA 93). Zij pasten voor de ontmoeting. Svetlana Kuznetsova, met haar negende plaats op de WTA-ranking de beste speelster van Rusland op de wereldranglijst, is er eveneens niet bij.