Warriors winnen ook Game 3, Grizzlies kloppen Spurs

De Golden State Warriors hebben zaterdag ook de derde wedstrijd tegen de Portland Trail Blazers in de eerste ronde van de play-offs van de Noord-Amerikaanse basketbalcompetitie NBA gewonnen.

Onder leiding van Stephen Curry - goed voor 34 punten - maakten de Warriors een achterstand in het vierde kwart ongedaan, het werd uiteindelijk 113-119. Golden State staat op één zege van een plaats in de halve finales in de Western Conference.



Nog zaterdag maakten Memphis en San Antonio er een enorm spannende partij van. De Grizzlies trokken het laken pas na een verlenging naar zich toe (110-108) en brachten de stand in de serie op 2-2. Bij de thuisploeg werd Mike Conley topschutter met 35 punten, Kahwi Leonard nette 43 punten voor de Spurs.



In de Eastern Conference ging Toronto met 76-87 winnen bij Milwaukee (2-2), Atlanta behaalde na twee nederlagen een duidelijke 116-98 overwinning tegen Washington.