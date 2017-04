Brussels verliest voeling met top twee

Op de 31e speeldag in de hoogste nationale basketbalafdeling heeft Brussels zaterdag na een verlenging een 91-90 nederlaag geleden bij Bergen. De Brusselaars verloren zo de voeling met de top twee. Leider Oostende won met 92-85 van Limburg United, al had het daar ook wel een verlenging voor nodig, eerste achtervolger Antwerp won met 86-65 van Luik.

Bergen kon opnieuw rekenen op een topprestatie van zijn Amerikaan Delano Demps, die 29 punten voor zijn rekening nam. Bij Brussels was T.J. Bray met 22 punten topscorer van dienst. Brussels leed zijn derde nederlaag in een week tijd. Vorige week verloor het met 53-58 van Oostende en woensdag in een wedstrijd van de 28e speeldag met 72-68 in Charleroi. In de stand is Brussels nog altijd derde, op acht punten van Oostende en twee van Antwerp, maar het voelt nu wel de hete adem van Okapi Aalstar en Kangoeroes Willebroek in de nek.



Willebroek nam zaterdag met 86-65 de maat van Leuven, Aalstar hield vrijdag al met 77-73 de punten thuis tegen Charleroi. Allebei volgen ze nu op slechts één punt van Brussels. De 32e speeldag wordt woensdag al afgewerkt. Op het programma staan Brussels-Willebroek, Leuven-Bergen, Limburg-Aalstar, Charleroi-Antwerp en Luik-Oostende. Oostende gaat de speeldag als leider in met 57 punten, voor Antwerp (51), Brussels (49), Aalstar en Willebroek (48), Limburg (46), Bergen en Charleroi (45). Leuven (40) en Luik (36) vallen buiten de top acht.