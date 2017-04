Oklahoma en Boston verkleinen achterstand

Oklahoma City heeft de achterstand op Houston Rockets in de play-offs van de Noord-Amerikaanse basketbalcompetitie NBA verkleind.

Een derde nederlaag op rij leek in de maak, maar in de laatste seconde miste James Harden de kans op een driepunter. Daardoor ging de zege met twee punten verschil naar Oklahoma (115-113). De Rockets leiden de series nu nog met 2-1, het vierde duel tussen beide teams is zondag. Russell Westbrook blonk uit bij Oklahoma. Hij noteerde 32 punten, dertien rebounds en elf assists. Harden kwam bij Houston tot 44 punten.



Nog vrijdag waren de Los Angeles Clippers met 106-111 te sterk voor Utah, ze staan nu met 2-1 voor. Boston pakte een broodnodige 87-104 zege bij de Chicago Bulls en kwam terug tot een 2-1 achterstand.