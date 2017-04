Nina Derwael eindigt zevende in allroundfinale EK

Nina Derwael is op de zevende plaats geëindigd in de allroundfinale van het EK turnen in het Roemeense Cluj-Napoca.

Nina Derwael, die zich als 13e gekwalificeerd had voor de eindstrijd, kreeg een totale waardering van 52.832 punten (balk: 12.733, grond: 12.966, sprong: 13.533, brug: 13.600). Op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro werd Derwael 19e in de allroundfinale.



De Britse Elissa Downie pakte het goud met 55.765 punten, voor de Hongaarse Zsofia Kovacs (55.432 ptn) en de Française Melanie De Jesus Dos Santos (55.065 ptn).



Zaterdagmiddag (vanaf 12u30) treedt Derwael ook nog aan in de eindstrijd op de brug met ongelijke leggers. Daarvoor kwalificeerde ze zich met de beste oefening van alle deelneemsters (samen met de Duitse Eli Seitz).



Eerder op de dag werd Daan Kenis (Gym Mol) 16e in de finale van de allroundcompetitie bij de mannen. Maxime Gentges (GC Malmedy) moest tevreden zijn met de 19e plaats.