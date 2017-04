Maaseik wint klassieker tegen Roeselare

Op de achtste en op twee na laatste speeldag in de play-offs van de EuroMillions Volley League heeft Maaseik zich met een 3-1 zege in de klassieker tegen Roeselare van een plaats in de finale verzekerd. De setstanden waren 20-25, 25-18, 25-21 en 25-20.

Op speeldag drie van de nacompetitie won Roeselare nog van Maaseik na een spannende vijfsetter. Zover kwam het nu niet. Roeselare startte wel het best aan de wedstrijd en pakte de eerste set. Daarna nam leider Maaseik over.



Maaseik heeft nu vier punten voor op Roeselare en lijkt de play-offs als leider te zullen afsluiten. In de finale levert dat een extra thuisvoordeel op. Nummer drie Aalst kan de Limburgers helemaal niet meer bedreigen, maar houdt wel Roeselare in het vizier. Als het woensdag de drie punten pakt in Menen, komt het het tot op drie punten van de West-Vlamingen. Donderdag kijken Haasrode Leuven en Antwerpen elkaar in de ogen.