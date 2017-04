Boston opnieuw onderuit tegen Chicago

Video

Chicago lijkt in de eerste ronde van de play-offs op weg naar een stunt tegen Boston. Dinsdagavond wonnen de Bulls andermaal van de Celtics, waardoor ze op een 2-0 voorsprong staan.

Jimmy Butler en Dwyane Wade leidden de bezoekers met allebei 22 punten naar de 97-111 overwinning. Zondag eindigde het eerste duel in Boston op 102-106. Boston had de reguliere competitie in het oosten als eerste afgesloten voor kampioen Cleveland. Chicago kon zich pas als achtste en laatste kwalificeren.



Chicago mag nu twee keer thuis spelen en kan, in principe, dan de klus al afmaken. Wie het eerst vier keer wint, stoot door naar de halve finales van de Conferences.



Nog in de Eastern Conference hield Toronto dinsdagavond de zege thuis tegen Milwaukee. De Raptors haalden het, onder aanvoering van DeMar DeRozan (23 ptn) en Kyle Lowry (22 ptn), met 106-100. Het Canadese team pakte zo revanche voor de 83-97 nederlaag van zaterdag tegen de Bucks.



In de Western Conference waren de Los Angeles Clippers voor eigen publiek met 99-91 te sterk voor Utah. Blake Griffin kroonde zich met 24 punten tot topschutter. Het eerste duel, afgelopen zaterdag, had de Jazz met 95-97 gewonnen.